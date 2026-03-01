करोड़ों की तालाब और बंजर भूमि पर प्रशासन करवा रहा अवैध कब्जा, ग्राम प्रधान ने लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि अब दीवार छत तक पहुंच गई है। डीएम ने इस निर्माण को रुकवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाया कि वह चाहते हैं कि छत पड़ जाए। यह जमीन रोड रोड साइड की और 5 बीघा है। जिसकी कीमत करोड़ों में है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य नहीं रुकवाया जाता है तो वह अन्न-जल त्याग कर आमरण अनशन करेंगे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस संबंध में डीएम और एसडीएम से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। ‌