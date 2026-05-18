चाय पर चर्चा पड़ गई भारी, मिला ‘सिर तन से जुदा’ का फरमान! रायबरेली में सपा नेता और मौलाना पर FIR

Raebareli Sar Tan Se Juda Case: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चाय की दुकान पर दोस्तों के बीच हो रहा मामूली हंसी-मजाक देखते ही देखते एक बड़े सांप्रदायिक और कानूनी विवाद में बदल गया। आरोप है कि बात बढ़ने पर एक पक्ष की ओर से 'सिर तन से जुदा' करने तक की धमकी दे दी गई। इस मामले में पुलिस ने स्थानीय समाजवादी पार्टी (सपा) नेता इरफान सिद्दीकी, एक मौलाना और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में किसी भी तरह की धार्मिक टिप्पणी की बात सामने नहीं आई है।