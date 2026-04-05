दुधवा में टाइगर का दीदार: एसपी ख्याति गर्ग परिवार संग सफारी में हुईं रोमांचित

Dudhwa National Park Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के लिए दुधवा का जंगल भ्रमण उस समय यादगार बन गया, जब उन्हें अचानक जंगल सफारी के दौरान बाघ के दर्शन हो गए। परिवार के साथ दुधवा नेशनल पार्क घूमने पहुंचीं एसपी ख्याति गर्ग को जैसे ही टाइगर नजर आया, वहां मौजूद सभी लोग रोमांच और उत्साह से भर उठे। यह दृश्य उनके लिए जीवन भर यादगार बन गया।

