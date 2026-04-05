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लखीमपुर खेरी

दुधवा में टाइगर का दीदार: एसपी ख्याति गर्ग परिवार संग सफारी में हुईं रोमांचित

Dudhwa Safari: लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान एसपी ख्याति गर्ग को परिवार संग बाघ के दर्शन हुए, जिससे पूरा परिवार रोमांचित और उत्साहित नजर आया।

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लखीमपुर खेरी

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Ritesh Singh

Apr 05, 2026

परिवार संग प्रकृति के बीच बिताए सुकून भरे पल, अचानक दिखा जंगल का ‘राजा’ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

परिवार संग प्रकृति के बीच बिताए सुकून भरे पल, अचानक दिखा जंगल का ‘राजा’ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Dudhwa National Park Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के लिए दुधवा का जंगल भ्रमण उस समय यादगार बन गया, जब उन्हें अचानक जंगल सफारी के दौरान बाघ के दर्शन हो गए। परिवार के साथ दुधवा नेशनल पार्क घूमने पहुंचीं एसपी ख्याति गर्ग को जैसे ही टाइगर नजर आया, वहां मौजूद सभी लोग रोमांच और उत्साह से भर उठे। यह दृश्य उनके लिए जीवन भर यादगार बन गया।

दुधवा नेशनल पार्क में दिखा बाघ

दुधवा नेशनल पार्क, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, एक बार फिर अपने आकर्षण का केंद्र बना। जंगल सफारी के दौरान अचानक झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकलकर सामने आ गया। बाघ को इतने करीब से देखना अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव माना जाता है।

अचानक हुए इस दृश्य से बढ़ा रोमांच

जैसे ही बाघ नजर आया, सफारी वाहन में बैठे सभी लोग उत्साहित हो उठे। एसपी ख्याति गर्ग और उनका परिवार इस अद्भुत दृश्य को देखकर बेहद आनंदित नजर आया। कुछ देर तक बाघ शांत भाव से जंगल के रास्ते पर चलता रहा, जिसे देखकर सभी ने इस क्षण को अपने कैमरों में कैद किया।

परिवार के साथ बिताया खास समय

एसपी ख्याति गर्ग अपने व्यस्त प्रशासनिक कार्यों से समय निकालकर परिवार के साथ दुधवा भ्रमण पर गई थीं। यह यात्रा उनके लिए एक सुकून भरा अनुभव बन गई, जिसमें प्रकृति की खूबसूरती और वन्यजीवों का रोमांच दोनों शामिल थे। परिवार के साथ बिताए गए ये पल उनके लिए खास बन गए।

दुधवा: वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग

दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जहां बाघ, हिरण, हाथी, बारहसिंगा और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पार्क न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पर्यटकों के लिए खास अनुभव

दुधवा में आने वाले पर्यटकों के लिए बाघ का दीदार एक खास उपलब्धि माना जाता है। हालांकि, हर किसी को यह अनुभव नहीं मिल पाता, क्योंकि बाघ आमतौर पर घने जंगलों में छिपे रहते हैं। ऐसे में एसपी ख्याति गर्ग और उनके परिवार का यह अनुभव बेहद खास और दुर्लभ माना जा रहा है।

वन विभाग की सतर्कता और संरक्षण प्रयास

दुधवा नेशनल पार्क में वन विभाग द्वारा सुरक्षा और संरक्षण के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जंगल सफारी के दौरान सभी नियमों का पालन कराया जाता है, ताकि वन्यजीवों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रकृति से जुड़ने का संदेश

एसपी ख्याति गर्ग का यह अनुभव यह भी दर्शाता है कि व्यस्त जीवन में प्रकृति के बीच समय बिताना कितना जरूरी है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें पर्यावरण और वन्यजीवों के महत्व को भी समझने का अवसर देता है।

यादगार बन गया दुधवा का सफर

दुधवा नेशनल पार्क में बाघ के दीदार का यह अनुभव एसपी ख्याति गर्ग और उनके परिवार के लिए जीवन भर की याद बन गया है। यह घटना एक बार फिर दुधवा की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के आकर्षण को उजागर करती है। ऐसे अनुभव न केवल रोमांच से भर देते हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं।

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Published on:

05 Apr 2026 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / दुधवा में टाइगर का दीदार: एसपी ख्याति गर्ग परिवार संग सफारी में हुईं रोमांचित

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