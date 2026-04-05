UP Cabinet Meeting: 7 अप्रैल को यूपी कैबिनेट बैठक, नए वित्तीय वर्ष में बड़े फैसलों की उम्मीद

UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 7 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इससे कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। शासन और प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।