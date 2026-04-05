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UP Cabinet Meeting: 7 अप्रैल को यूपी कैबिनेट बैठक, नए वित्तीय वर्ष में बड़े फैसलों की उम्मीद

UP Cabinet: लखनऊ में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली बैठक है, जिसमें कई अहम फैसले संभव हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 05, 2026

लोकभवन में होगी बैठक, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मंथन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लोकभवन में होगी बैठक, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मंथन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 7 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इससे कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। शासन और प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नई वित्तीय वर्ष की दिशा तय करेगी बैठक

यह कैबिनेट बैठक नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। सूत्रों  का मानना है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार का फोकस राज्य के समग्र विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहने की संभावना है।

बड़े फैसलों की संभावना, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें नई योजनाओं की शुरुआत, चल रही परियोजनाओं को गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ विभागों से जुड़े नीतिगत बदलावों पर भी चर्चा की उम्मीद है।

पिछली बैठक में 35 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी

इससे पहले 23 मार्च को प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इन प्रस्तावों में विभिन्न विभागों की योजनाएं, बजट आवंटन और विकास कार्यों से जुड़े निर्णय शामिल थे। सरकार की सक्रियता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 अप्रैल की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

विकास, निवेश और रोजगार पर रहेगा जोर

राज्य सरकार लगातार निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी संभव है।

जनहित से जुड़े फैसलों पर रहेगी नजर

कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा सकती है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रशासनिक सुधार और नई नीतियों पर चर्चा

इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों और नई नीतियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठा सकती है। डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम बैठक

यह बैठक केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होने वाली यह बैठक सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी रणनीति का संकेत देगी। इसके जरिए सरकार जनता के बीच अपने विकास एजेंडे को मजबूत करने का प्रयास करेगी।

 फैसलों पर टिकी प्रदेश की नजर

7 अप्रैल को होने वाली यूपी कैबिनेट बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बैठक से जहां नई योजनाओं और नीतियों की उम्मीद है, वहीं यह सरकार की विकास दृष्टि को भी स्पष्ट करेगी। अब देखना यह होगा कि इस अहम बैठक में सरकार कौन-कौन से बड़े फैसले लेती है और उनका प्रदेश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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Published on:

05 Apr 2026 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Cabinet Meeting: 7 अप्रैल को यूपी कैबिनेट बैठक, नए वित्तीय वर्ष में बड़े फैसलों की उम्मीद

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