ईरान-इजराइल युद्ध के बीच 108 गैस सिलिंडरों की चोरी, गोदाम की दीवार काटकर चोरों ने कर दिए हाथ साफ

शनिवार सुबह जब कर्मचारी काम पर पहुंचे, तो गोदाम के टूटे ताले और दीवार में छेद देखकर उनके होश उड़ गए। गिनती करने पर पता चला कि कुल 108 सिलेंडर गायब हैं, जिनमें 98 भरे हुए और 10 खाली थे। इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों को ले जाने के लिए निश्चित रूप से किसी ट्रक या बड़े वाहन और संगठित गिरोह का इस्तेमाल किया गया है।