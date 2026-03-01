तेंदुए से 10 मिनट तक लड़ता रहा युवक…मारता रहा मुक्के; गेहूं के खेत में किया अटैक

अंकुल ने बताया कि तेंदुए ने जब मुझ पर हमला किया तो मैंने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। पटकने के दौरान तेंदुए का मुंह जमीन की ओर हो गया। मैं फिर उस पर मुक्के से मारता रहा। मैंने लगभग 10 मिनट तक तेंदुए को मुक्के से मारा। तब उस तेंदुए ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरी आवाज सुनकर आस-पड़ोस के 2-4 लोग आ गए और उन्होंने तेंदुए को रस्सी से बांधा।