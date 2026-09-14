Ambikapur News: सहायक पोस्टमास्टर ने महिला के खाते से उड़ाए 14 लाख रुपए, पासबुक अपडेट कराने पर हुआ पर्दाफाश

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के उप डाकघर सीतापुर में महिला के बचत खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 14 लाख रुपए (Big fraud) आहरित करने के मामले में पुलिस ने अंबिकापुर के तत्कालीन सहायक पोस्टमास्टर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि खाते से तीन अलग-अलग तारीखों में कुल 14 लाख रुपए निकाले गए। मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(5), 336(3), 338 और 340(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। महिला को उसके खाते से 14 लाख रुपए निकाले जाने का पता तब चला, जब उसने अपना पासबुक अपडेट कराया।