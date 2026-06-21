नशे में धुत आरक्षक का Video Viral, एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल

नशे में आरक्षक का वीडियो (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Police: धमतरी जिले में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पुलिस आरक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद न केवल आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है, बल्कि पुलिस महकमे में भी इसे लेकर हलचल मच गई है।
जानकारी के अनुसार यह घटना धमतरी शहर स्थित वासु माता मंदिर के पास मैदान की बताई जा रही है, जहां इन दिनों मीना बाजार लगा हुआ है। घटना शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। उस समय बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ मेले का आनंद लेने पहुंचे हुए थे।
इसी दौरान एक पुलिस आरक्षक ने कथित रूप से नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरक्षक कभी जमीन पर लेट रहा था तो कभी आसपास मौजूद लोगों के सामने जोर-जोर से बोल रहा था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ लग गई और पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया।
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे जवान की पहचान गिरीश मिश्रा के रूप में बताई जा रही है, जो पुलिस लाइन धमतरी में पदस्थ हैं। वीडियो में वह असामान्य स्थिति में नजर आ रहे हैं और कथित रूप से अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, जहां से यह तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। ऐसे में एक पुलिसकर्मी का सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान वहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और परिवार मौजूद थे। ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। लोगों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही बातें सही हैं, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रही परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस विभाग की ओर से भी इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
इस घटना ने पुलिस विभाग के सामने अनुशासन और छवि दोनों को लेकर नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर जहां सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोग यह जानना चाहते हैं कि मामले में विभाग क्या कदम उठाता है। फिलहाल वायरल वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में विभागीय जांच और अधिकारियों की प्रतिक्रिया के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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