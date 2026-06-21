नशे में धुत आरक्षक का Video Viral, एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे जवान की पहचान गिरीश मिश्रा के रूप में बताई जा रही है, जो पुलिस लाइन धमतरी में पदस्थ हैं। वीडियो में वह असामान्य स्थिति में नजर आ रहे हैं और कथित रूप से अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, जहां से यह तेजी से वायरल हो गया।