CG Rape Case: युवती ने होटल बुलाकर लड़के से किया रेप, सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात

CG Rape Case: कवर्धा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला पर नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग और आरोपी महिला के बीच संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। शुरुआत में सामान्य बातचीत के बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ता गया और यह सिलसिला मुलाकात तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार, महिला ने इस दौरान बालक के विश्वास का फायदा उठाया और उसे अपने प्रभाव में ले लिया।