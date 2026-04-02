1 लाख 42 हजार 482 परिवारों को रोजगार देकर इस जिले ने बनाया नया रिकॉर्ड, 124 करोड़ का किया भुगतान

कबीरधाम ने सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सृजन, सर्वाधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने और सर्वाधिक दिव्यांगजनों को काम देने जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मनरेगा के तहत जिले में कुल 58 लाख 54 हजार 40 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही 1 लाख 42 हजार 482 ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो जिले को इस श्रेणी में भी प्रथम स्थान पर ले गया। विशेष रूप से दिव्यांगजनों को रोजगार देने में भी कबीरधाम ने संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाई है। जिले में 2538 दिव्यांगजनों को 58 हजार 493 मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया गया जो प्रदेश में सर्वाधिक है।