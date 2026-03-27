रानीदहरा हत्याकांड का खुलासा: पिता और दोस्त संग मिलकर युवक ने रची महिला की हत्या की साजिश, ऐसे खुला राज

डेढ़ साल के मासूम को ईंट से कुचलकर मार डाला, सनकी पिता ने वारदात को दिया अंजाम- जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में महज 12 दिनों के भीतर पिता की हैवानियत की दूसरी घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 13 मार्च को ग्राम भिलौनी में एक पिता द्वारा अपने मासूम बच्चे को नहर में डुबाकर हत्या किए जाने की घटना से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि 25 मार्च को फिर उसी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आ गई। इस बार एक सनकी पिता ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम बेटे की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया... पूरी खबर पढ़े