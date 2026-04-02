Copy-Paste Paper Scandal: 3 जिलों में एक जैसे प्रश्नपत्र से मचा हड़कंप, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, जांच की मांग तेज

प्रदेश में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के बीच इस तरह की गड़बड़ी ने पूरे अभियान की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है वही उसके विपरीत कार्य करते नजर आ रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन ने पहले ही मांग की थी कि 30 मार्च और 2 अप्रैल को कक्षा 6 और 7 की परीक्षाएं न ली जाएं क्योंकि उसी दिन कक्षा 8 की केंद्रीकृत परीक्षा भी थी, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। अब आरोप है कि एक जैसे प्रश्नपत्र होने के कारण ही तिथियों में बदलाव नहीं किया गया।