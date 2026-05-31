Chhattisgarh TET Exam 2026: क्या 3750 शिक्षकों की नौकरी पर संकट? TET को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठी बड़ी मांग

शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट पास करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय के अनुसार शिक्षकों को दो साल का समय देते हुए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 निर्धारित की गई थी। अब 29 मई 2026 को आए नए फैसले में इस समय-सीमा को एक साल और आगे बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2028 तक तय कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह साल में कम से कम दो बार इस परीक्षा का आयोजन करे, ताकि कार्यरत शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने के पर्याप्त और उचित अवसर मिल सकें।