CG News: शॉर्ट सर्किट से राइस मिल में भड़की आग, धान-चावल और मशीनें खाक

राइस मिल के मालिक बिलाल गांधी ने बताया आग लगने की खबर मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश हमने अपने स्तर पर की। जो भी हमारे पास साधन था उससे हमने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड भी मौके पर देर से पहुंची। आग करीब 11 बजे लगी थी, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। उनका आरोप है कि शुरुआती स्तर पर पर्याप्त संसाधनों के साथ राहत कार्य शुरू किया जाता तो नुकसान कम हो सकता था. प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।