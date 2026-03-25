CG News: यूट्यूब से सीखा ATM काटने का तरीका, गैस कटर के साथ रंगे हाथों पकड़ाया नकाबपोश...

दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद पुलिस पहले से सतर्क थी और एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एटीएम की नियमित जांच और रात्रि गश्त बढ़ा दी गई थी, इसी दौरान 24 मार्च की रात गश्त कर रही टीम को एटीएम के पास संदिग्ध हालत में आरोपी दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, तलाशी में उसके पास से गैस कटर मशीन, गैस व ऑक्सीजन सिलेंडर, लोहे का सब्बल, नकाब, रेनकोट, कंबल और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई, पुलिस ने मौके पर ही सीन रीक्रिएट करवाया जिसमें उसने एटीएम काटने की पूरी प्रक्रिया बताई, समय रहते हुई इस कार्रवाई से लाखों रुपए की चोरी होने से बच गई,