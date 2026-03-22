CG Crime News: तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर तेंदुए का शिकार! 2 खाल, हड्डियां-नाखून बरामद… 5 आरोपी भी गिरफ्तार

इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 50, 51 एवं 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को 21 मार्च 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। वन विभाग अब पूछताछ के जरिए इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित खरीदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।