CG Forest News: शिकार गिरोह का भंडाफोड़, बाघ-तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार

CG Forest News: वन विभाग ने जिले में वन्यजीव अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए की खाल के साथ सक्रिय एक संगठित शिकार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार तिवारी के निर्देशन एवं वनमण्डलाधिकारी रंगनाधा रामाकृष्णा वाय के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में 6 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।