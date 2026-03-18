18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

CG Forest News: शिकार गिरोह का भंडाफोड़, बाघ-तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार

CG Forest News: दंतेवाड़ा में वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में Tiger और Leopard की खाल के साथ सक्रिय शिकार गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 6 से अधिक आरोपी गिरफ्तार।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 18, 2026

दंतेवाड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

दंतेवाड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

CG Forest News: वन विभाग ने जिले में वन्यजीव अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए की खाल के साथ सक्रिय एक संगठित शिकार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार तिवारी के निर्देशन एवं वनमण्डलाधिकारी रंगनाधा रामाकृष्णा वाय के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में 6 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

CG Forest News: अन्य आरोपियों को भी किया गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च की मध्य रात्रि को मुखबिर की सूचना पर वनमंडल दंतेवाड़ा, बीजापुर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, राज्य स्तरीय उडऩदस्ता दल एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। 17 मार्च को दंतेवाड़ा-बलूद मार्ग पर दो आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया।

सघन पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मण तेलाम, देवीराम ओयाम, रमेश कुडिय़ाम, फरसोन पोयामी, सेमला रमेश, सुखराम पोडियाम सहित अन्य शामिल हैं।

केशापुर में छापेमारी, तेंदुए की खाल बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर वन विभाग की टीम ने ग्राम केशापुर में छापेमारी कर एक और तेंदुए की खाल बरामद की। इस कार्रवाई में मासो ओयाम और अर्जुन भोगामी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

CG Forest News: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई

वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त किए गए बाघ और तेंदुआ अनुसूची-1 के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव हैं।

अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा

वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग ऐसे अपराधों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा— रंगनाधा रामाकृष्णा वाय, वनमंडलाधिकारी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 07:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG Forest News: शिकार गिरोह का भंडाफोड़, बाघ-तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

चलती कार में अचानक लगी आग, हाईवे पर लगा जाम

Burning Car: चलती कार में अचानक लगी आग, हाईवे पर लगा जाम, कारणों की जांच जारी...(photo-patrika)
दंतेवाड़ा

Govt Chaupal Bastar: जहां लगती थी नक्सलियों की बैठक, वहीं पहली बार आम के पेड़ के नीचे कलेक्टर ने लगाई चौपाल

कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Tarbadi Fencing Scheme: फेंसिंग योजना में अनियमितता! सप्लायर और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

खबर के बाद हितग्राहियों को लौटाए पैसे (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा कलेक्टर के नाम से फर्जी संदेश, IAS देवेश कुमार ध्रुव बोले- यह मेरा नंबर नहीं.. मची खलबली

Fake Message, IAS devesh kumar dhruv,
दंतेवाड़ा

कमरे में युवक-युवती की फंदे पर लटकी मिली लाश

CG News: कमरे से आई झगड़े की आवाज, कुछ देर बाद युवक-युवती की फंदे पर लटकी मिली लाश(photo-patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.