24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Kawardha: इन 6 गांव के किसानों की खुल गई किस्मत.. सरकार ने करोड़ों के नहर परियोजना का किया भूमिपूजन

Kawardha district: कवर्धा जिले के 6 गांवों के किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नहर परियोजना के लिए भूमिपूजन कर खुशखबरी दी..

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Mar 24, 2026

Kawardha district

किसानों को 11.49 करोड़ की सौगात ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Kawardha district: चैत्र नवरात्रि पंचमी की पावन तिथि के अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत वनांचल ग्राम बद्दो में किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 11.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भोरमदेव सकरी फीडर नहर विस्तारीकरण कार्य का विधि-विधान से पूजा.अर्चना कर भूमिपूजन किया।

Kawardha district: किसानों को सीधा लाभ

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र के 6 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। नहर विस्तारीकरण के माध्यम से लगभग 770 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम में पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण सदस्य भगत पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नन्द श्रीवास, राम किंकर वर्मा, लोकचंद साहू सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

खोतों तक पहुंचेगा पानी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव सकरी फीडर नहर के विस्तार से क्षेत्र के हजारों किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस कर से खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा और खेती में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि 770 हेक्टेयर जमीन को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे फसल अच्छी होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

सरकार लगातार प्रयास कर रही

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं, बल्कि ऐसे काम करना है, जिससे किसानों का जीवन बेहतर हो। उन्होंने कहा कि इस बड़ी परियोजना की शुरुआत यह दर्शाती है कि वर्तमान सरकार वनांचल क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक भी विकास की योजनाएं पहुंचे और वहां के लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

योजना से बहुउद्देशीय लाभ

इस योजना से 635 हे. क्षेत्र में कमी की पूर्ति सहित 770 हेक्टेयर रूपांकित क्षेत्र में खरीफ सिंचाई होगी। असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर कृषि भूमि की दरों में उन्नयन होगा। नहरों के सर्विस बैंक निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही सिंचाई सुविधा मिलने से किसान अब एक से अधिक फसल लेने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह योजना क्षेत्र के किसानों के लिए दीर्घकालीन रूप से लाभकारी साबित होगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।

योजना से लाभन्वित छह ग्राम

भोरमदेव सकरी फीडर नहर के विस्तारीकरण कार्य को सफल बनाने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। परियोजना के पूर्ण होने पर बाघुटोला, लाटा, खिरसाली, बद्दो, रघ्घुपारा व छपरी सहित कुल 6 ग्रामों के किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इस नहर विस्तारीकरण के माध्यम से लगभग 770 हेक्टेयर कृषि भूमि में खरीफ सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे इन गांवों के किसानों को समय पर पानी उपलब्ध होगा, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Mar 2026 05:25 pm

Published on:

24 Mar 2026 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha: इन 6 गांव के किसानों की खुल गई किस्मत.. सरकार ने करोड़ों के नहर परियोजना का किया भूमिपूजन

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी? 25 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर तय!

5 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर तय!(photo-patrika)
कवर्धा

CG Crime News: तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर तेंदुए का शिकार! 2 खाल, हड्डियां-नाखून बरामद… 5 आरोपी भी गिरफ्तार

5 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

गैस छोड़ लकड़ी की ओर लौटे लोग, बढ़ी कटाई और दामों में उछाल

महंगाई ने बदली रसोई की तस्वीर (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Gang Rape: आधी रात घर से उठाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, ग्राम समिति पर मामला दबाने का आरोप

rape: फाइल फोटो पत्रिका
कवर्धा

UGC रेगुलेशन 2026 का विरोध तेज, सवर्ण एकता मंच ने रैली निकालकर अधिसूचना वापस लेने की मांग की

यूजीसी की नई अधिसूचना को काला कानून बताते हुए वापसी की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.