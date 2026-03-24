Kawardha: इन 6 गांव के किसानों की खुल गई किस्मत.. सरकार ने करोड़ों के नहर परियोजना का किया भूमिपूजन

इस योजना से 635 हे. क्षेत्र में कमी की पूर्ति सहित 770 हेक्टेयर रूपांकित क्षेत्र में खरीफ सिंचाई होगी। असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर कृषि भूमि की दरों में उन्नयन होगा। नहरों के सर्विस बैंक निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही सिंचाई सुविधा मिलने से किसान अब एक से अधिक फसल लेने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह योजना क्षेत्र के किसानों के लिए दीर्घकालीन रूप से लाभकारी साबित होगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।