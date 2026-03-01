धान खरीदी केंद्र में बड़ा खेल: 70 लाख से अधिक धान की हेराफेरी करने वाला केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, ऐसे उजागर हुआ मामला

मामले में थाना कुण्डा में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। इसकी शुरुआत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव की कुण्डा शाखा के प्रबंधक राजेन्द्र कुमार डाहिरे द्वारा दी गई लिखित शिकायत से हुई। शिकायत में विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सेवा सहकारी समिति मर्यादित के अंतर्गत संचालित पेण्ड्रीकला धान खरीदी केंद्र में अनियमितताओं की आशंका जताई गई थी। कलेक्टर खाद्य शाखा कबीरधाम के आदेश पर गठित जांच दल ने केंद्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान रिकॉर्ड और भौतिक स्थिति में भारी अंतर सामने आया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।