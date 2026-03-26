CG Crime: कलयुगी बेटे ने पिता की कर दी हत्या, इधर 6 माह के बच्चे को दूसरे को देकर पिता फरार

CG Crime: कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किशुनगढ़ में मंगलवार शाम एक कलियुगी बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी विनोद तिवारी शराब के नशे में घर पहुंचा था। इस पर उसके पिता शिवकुमार तिवारी (65) ने उसे शराब पीने से मना करते हुए फटकार लगाई। इसी बात से नाराज होकर विनोद ने आपा खो दिया और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गम्भीर रूप से घायल शिवकुमार तिवारी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।