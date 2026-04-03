Kawardha News: 14.14 करोड़ से कवर्धा के 6 गांव की बदलेगी तस्वीर, तीन सड़क परियोजनाएं शामिल

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर गांव तक सुरक्षित और सर्व मौसम सडक़ संपर्क सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। इन सडक़ों के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। अब तक कच्चे या जर्जर मार्गों के कारण लोगों को बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदलने वाली है। सडक़ संपर्क बेहतर होने से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।