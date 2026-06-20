उड़ीसा से रायपुर जा रही बस में लगी आग, 5 किमी दौड़ती रही गाड़ी, धमतरी में सैलून संचालक-पुलिस ने बचाई 40 जानें

टायर में आग लगने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें 2 से 8 वर्ष की आयु के 5 बच्चे भी शामिल थे। सभी यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद राहत महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया और यात्रियों को उसी बस से उनके गंतव्य तक भेजा गया। इस दौरान यात्रियों को लगभग आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ा।