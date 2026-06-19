धमतरी में 10 हजार से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिलेगा महतारी वंदन योजना का पैसा, फटाफट करा लें ये काम

सत्यापन अभियान में सबसे बड़ी चुनौती बुजुर्ग महिलाओं के बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर सामने आ रही है। उम्र बढऩे के कारण कई महिलाओं के फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं हो रहे हैं, जिससे उनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हो पा रहा है। बुजुर्ग बिसाहिन बाई, रेवती नेताम, कौशिल्या निर्मलकर ने बताया कि फ्रिंटर, आयरिस से भी ई-केवायसी अपडेट नहीं हो रहा है। इससे उन्हें च्वाइस सेंटरों का चक्कर काट रहे हैं। बताया गया है जिले में ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग हैं, जिन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।