Brutality with Wife: हैवानियत ऐसी कि शैतान भी हाथ जोड़ ले! पत्नी के कपड़े फाड़े, मुंडन कर कालिख पोती, मारी लात, गिलास में भरकर पिलाया पेशाब

अंबिकापुर/बैकुंठपुर। सूरजुपर जिले के एक युवक ने कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडोपारा में अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत (Brutality with wife by husband) की कि हर किसी की रूह कांप गई। युवक ने एक साल से अलग रह रही पत्नी के पहले तो हाथ-पैर बांधे, फिर अपने बच्चों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके चेहरे और पेट में कई बार लात मारी। कैंची से बाल काटे और रेजर से मुंडन कर दिया। इसके बाद उसके सिर और चेहरे पर कालिख पोतकर बच्चे से मुंह में पेशाब कराया। इतना ही नहीं, उसने अपना पेशाब गिलास में भरकर पत्नी को पिलाया। पत्नी असहाय होकर सब कुछ सहती रही। हैवानियत करने के बाद जब पति जब चला गया तो उसने पटना थाने में उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई।