26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

नए सत्र की तैयारी तेज! धमतरी के स्कूलों में किताबों का वितरण शुरू, 30 जून तक पूरा होगा लक्ष्य

New Academic Session 2026: धमतरी में नए शिक्षा सत्र से पहले पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान तेज हो गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी छात्रों तक समय पर किताबें पहुंचें और पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Jun 26, 2026

School Book Distribution

School Book Distribution: 30 जून तक पूरा होगा लक्ष्य(photo-patrika)

School Book Distribution: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को समय पर किताबें मिलें और पढ़ाई सुचारु रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। जिले के सभी शिक्षा केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को नए सत्र में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Dhamtari Education News: 168 में से 123 संकुल केंद्रों तक पहुंचीं किताबें

धमतरी जिले में कुल 168 संकुल केंद्र हैं। इनमें से अब तक 123 संकुल केंद्रों तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति पहुंच चुकी है। वहीं शेष 45 संकुल केंद्रों में भी 30 जून तक किताबें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि समय पर किताब वितरण होने से विद्यार्थियों को नए सत्र की पढ़ाई में आसानी होगी।

कक्षा 4 और 7 के पाठ्यक्रम में बदलाव

इस शिक्षा सत्र में कक्षा 4 और 7 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। नई पाठ्यपुस्तकों के साथ शिक्षकों को भी बदले हुए पाठ्यक्रम की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से पढ़ाई उपलब्ध कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

किताब नहीं पहुंची तो वैकल्पिक व्यवस्था

जिन स्कूलों में अब तक नई पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, वहां विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक अध्ययन सामग्री और अभ्यास पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किताबें पहुंचने तक शिक्षक इन माध्यमों से नियमित कक्षाएं संचालित करें, ताकि नए शिक्षा सत्र में छात्रों की पढ़ाई की गति बनी रहे।

PM श्री और स्वामी आत्मानंद स्कूलों को प्राथमिकता

जिले में पीएम श्री और स्वामी आत्मानंद स्कूलों की कुछ पुस्तकें प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर उनका वितरण किया जाएगा। इसके अलावा गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा।

10 जुलाई तक पूरी होगी वितरण प्रक्रिया

प्रशासन ने निजी विद्यालयों के लिए 5 से 9 जुलाई के बीच विकासखंडवार पुस्तक वितरण की योजना बनाई है। पूरी प्रक्रिया को 10 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि हर विद्यार्थी तक समय पर पाठ्यपुस्तक पहुंचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, ताकि नया शिक्षा सत्र सुचारु और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित हो सके।

Murder Mystery Case: कसडोल में 8 मौतों का रहस्य! तंत्र विद्या या साजिश? कांग्रेस विधायक ने की CBI जांच की मांग

ये भी पढ़ें
Murder Mystery Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 05:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / नए सत्र की तैयारी तेज! धमतरी के स्कूलों में किताबों का वितरण शुरू, 30 जून तक पूरा होगा लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking News: धमतरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

Dhamtari News today
धमतरी

किताबें दो, मांगें पूरी करो! शिक्षकों के बाद मितानिनों ने भी खोला मोर्चा, धमतरी में बढ़ा विरोध

Chhattisgarh Protest News
धमतरी

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में रात में आवागमन बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Wildlife Corridor Protection
धमतरी

PDS Scam: छत्तीसगढ़ में 4 हजार से ज्यादा राशन कार्ड रद्द, ई-केवाईसी से हुआ बड़ा खुलासा, कई बड़े अधिकारी के नाम शामिल

Ration Card News
धमतरी

Chhattisgarh News, dhamtari news

dhamtari protest news
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.