नए सत्र की तैयारी तेज! धमतरी के स्कूलों में किताबों का वितरण शुरू, 30 जून तक पूरा होगा लक्ष्य

School Book Distribution: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को समय पर किताबें मिलें और पढ़ाई सुचारु रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। जिले के सभी शिक्षा केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को नए सत्र में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।