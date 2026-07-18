NEET 2026 Success Story: ‘दो दिन निराश रहा, फिर पढ़ाई शुरू कर दी’, रायपुर के NEET टॉपर्स पीयूष की प्रेरक कहानी

इन टॉपर्स की कहानियां बताती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार अभ्यास, गलतियों से सीखना और मानसिक रूप से मजबूत बने रहना ही बड़ी परीक्षाओं में सफलता की कुंजी है। रायपुर के इन छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, दृढ़ संकल्प और सही दिशा में मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।