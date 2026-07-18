Heavy Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर में देखने को मिला, जहां 28 सेंटीमीटर बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी भर गया, कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं और लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन घंटे के लिए 23 जिलों में येलो वार्निंग जारी की है, वहीं अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।