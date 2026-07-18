बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल नहीं बढ़ रहे हैं। बिल बढ़ने का मुख्य कारण बिजली की वास्तविक खपत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलती है। यदि खपत 400 यूनिट से एक यूनिट भी अधिक हो जाती है, तो यह छूट समाप्त हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अचानक अधिक बिल दिखाई देता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपने बिल और बिजली खपत की नियमित निगरानी करने की अपील की है।