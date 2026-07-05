तीजन बाई का निधन, PM मोदी-CM साय समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि, इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति से बदली थी किस्मत

तीजन बाई (Teejan Bai) ने बेहद कम उम्र में पंडवानी गायन की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि उन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में 10 रुपये के पारिश्रमिक पर पहला मंचीय प्रदर्शन किया था। उस समय महिलाएं बैठकर वेदमती शैली में पंडवानी गाती थीं, लेकिन तीजन बाई ने सामाजिक परंपराओं और पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए कापालिक शैली अपनाई। हाथ में तंबूरा लेकर खड़े होकर महाभारत का सशक्त गायन उनकी पहचान बन गया और यही शैली आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई।