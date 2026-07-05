New Medical College: नवा रायपुर को मिलेगी 100 सीटों वाले MBBS मेडिकल कॉलेज की सौगात, 300 बेड का अस्पताल भी बनेगा

विवि के अधिकारियों के अनुसार मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद एनएमसी के मानकों के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एनएमसी की मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके बाद पीजी सीटों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद पीजी सीटों का संचालन भी किया जाएगा।