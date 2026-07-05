CG Monsoon 2026: रायपुर में देर रात से झमाझम बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न, गाड़िया डूबी निगम के दावे बेकार

मानसून की पहली झमाझम बारिश ने ही नगर निगम की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य मार्गों से लेकर बस्तियों तक की नालियां चोक होने की वजह से सड़कें लबालब हो गईं और वाहनों के पहिए पूरी तरह डूबकर निकले। सबसे बदतर स्थिति नर्मदापारा गुढ़ियारी अंडरब्रिज की रही, जहां जलभराव के कारण काफी देर तक दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह बंद रही। हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम का वॉटर ड्रेनेज सिस्टम पहली ही बारिश में फेल साबित हुआ, वह भी तब जब खुद महापौर मीनल चौबे और निगम आयुक्त संबित मिश्रा लगातार नालों का जायजा ले रहे थे।