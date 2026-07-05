Teejan Bai Passesaway: छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पद्मश्री सहित मिल चुके हैं ये अवॉर्ड्स

Teejan Bai Death: सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई का रविवार तड़के रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं और उपचाराधीन थीं। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के कला एवं संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली तीजन बाई ने अपनी अद्भुत गायन शैली और सशक्त प्रस्तुति से भारतीय लोककला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई 70 साल की थीं। उन्होंने शनिवार रात 3.15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं।