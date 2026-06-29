सुधांशु खंडेलवाल की मौत के पीछे क्या है राज? किचन में मिलीं फाइलों के बाद भिलाई पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान सुधांशु बातचीत कर रहा था। उसका बयान लिया गया। सुधांशु ने बताया कि ऑफिस में किचन है। वह वहां चाय बना रहा था। माचिस से गैस जलाते ही उसकी शर्ट में आग लग गई। गेट अंदर से बंद था। आग बढऩे पर वह बाहर नहीं निकल सका। उसके चिल्लाने पर ऑफिस के कर्मचारियों ने धक्का देकर दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। कमरे में ले जाकर बेडशीट से दबाकर आग बुझाई और तुरंत अस्पताल ले गए। अब पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है