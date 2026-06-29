Sirsa Gate Under Bridge Closed: 2 माह बंद रहेगा सिरसा गेट अंडर ब्रिज, छोटे-बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय, देखें

यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सिरसा गेट अंडर ब्रिज और आसपास के मार्गों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य शुरू होने पर अंडर ब्रिज के दोनों ओर यातायात पूर्णत: बंद रखने और आवश्यक बैरिकेडिंग एवं ट्रैफिक स्टॉपर लगाने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।