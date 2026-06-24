Ambikapur Furniture Scam: करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दफ्तर पहुंची ACB की टीम, खंगाल रहे दस्तावेज

अंबिकापुर। राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंबिकापुर में वर्ष 2011-12 में करोड़ों रुपए का फर्नीचर घोटाला (Furniture scam) हुआ था। इस मामले में विभाग के कुछ अधिकारियों समेत 12 सप्लाई फर्मों की मिलीभगत उजागर हुई थी। मामले की जांच एसीबी की टीम कर रही है। विभाग द्वारा कुछ दस्तावेज एसीबी की टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी बीच बुधवार की दोपहर टीम दस्तावेज लेने कार्यालय पहुंच गई। यहां उनके द्वारा घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।