24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ambikapur Furniture Scam: करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दफ्तर पहुंची ACB की टीम, खंगाल रहे दस्तावेज

Huge Furniture scam: वर्ष 2011-12 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत करोड़ों रुपए का फर्नीचर घोटाला हुआ था उजागर, एसीबी की टीम कर रही है मामले की जांच
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 24, 2026

Furniture scam Surguja

ACB investigated furniture scam, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दफ्तर पहुंची एसीबी की टीम (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंबिकापुर में वर्ष 2011-12 में करोड़ों रुपए का फर्नीचर घोटाला (Furniture scam) हुआ था। इस मामले में विभाग के कुछ अधिकारियों समेत 12 सप्लाई फर्मों की मिलीभगत उजागर हुई थी। मामले की जांच एसीबी की टीम कर रही है। विभाग द्वारा कुछ दस्तावेज एसीबी की टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी बीच बुधवार की दोपहर टीम दस्तावेज लेने कार्यालय पहुंच गई। यहां उनके द्वारा घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

करीब 15 वर्ष पूर्व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत करोड़ों रुपए के फर्नीचर (Furniture scam in RGSM) की खरीदी की गई थी। इसे स्कूलों में वितरित किया गया था। फर्नीचर की क्वालिटी और कीमत को लेकर सवाल खड़े हुए थे। जांच में बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। वर्ष 2011-12 में हुए इस घोटाले की आंच विभाग के 6-7 अधिकारियों के अलावा फर्नीचर समेत अन्य सामान की सप्लाई करने वाले 12 फर्मों की संलिप्तता भी सामने आई थी।

इस मामले में आईपीसी की धारा 420 व 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) व 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले (Furniture scam in Surguja) में जांच तो हुई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद नहीं हो सके थे।

ACB Ambikapur: एसीबी कर रही मामले की जांच

करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले के आरोपी बच न निकले, इस वजह से मामले की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया था। एसीबी द्वारा विभाग से घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन विभाग की ओर से उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी बीच एसीबी की टीम बुधवार की दोपहर राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दफ्तर उक्त दस्तावेजों को लेने पहुंची।

टीम द्वारा फिलहाल दस्तावेज खंगाले (Furniture scam documents) जा रहे हैं। टीम को अब तक वहां से क्या मिला है, इसकी जानकारी फिलहाल पता नहीं चल सकी है। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम जिन दस्तावेजों को खंगाल रही है, यदि वह मिल जाते हैं तो तात्कालीन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। इस आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे तीसरे मछुआरे की 44 घंटे बाद मिली लाश, जर्जर नाव पलटने से डूबकर 3 की हुई थी मौत

ये भी पढ़ें
Surajpur boat accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 04:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Furniture Scam: करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दफ्तर पहुंची ACB की टीम, खंगाल रहे दस्तावेज

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP Leader Threat Video: भाजपा नेता ने सूरजपुर तहसीलदार को दी धमकी, कहा- पहचानते नहीं या हमारी ताकत जानते नहीं हो, किसने मां का दूध पिया है…

BJP leader threat Tehsildar
अंबिकापुर

Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे तीसरे मछुआरे की 44 घंटे बाद मिली लाश, जर्जर नाव पलटने से डूबकर 3 की हुई थी मौत

Surajpur boat accident
अंबिकापुर

Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे 2 ग्रामीणों का मिला शव, तीसरे की तलाश जारी, मछली मारने के दौरान पलट गई थी नाव

Surajpur boat accident
अंबिकापुर

Terror of Sand Smugglers: अंबिकापुर में रेत तस्करों ने रायपुर के खनिज आरक्षक को पीटा, छुड़ा ले गए रेत से भरे 2 टीपर वाहन, 5 पर एफआईआर

Terror of Sand smugglers
अंबिकापुर

Railway News: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी

Railway news
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.