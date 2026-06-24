Surajpur Boat Accident: डेम में डूबे तीसरे मछुआरे की 44 घंटे बाद मिली लाश, जर्जर नाव पलटने से डूबकर 3 की हुई थी मौत

अंबिकापुर/दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत ग्राम बतरा स्थित डेम ेमें मछली मारने के दौरान सोमवार की रात 2 नाव में सवार होकर 9 मछुआरे मछली मारने गए थे। इस दौरान एक नाव पलटने से उसमें सवार 4 मछुआरों में से 3 की डूबकर मौत (Boat overturned in Dam) हो गई थी। जबकि दूसरे नाव में सवार 5 समेत 6 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे। डेम में डूबे मछुआरों का शव निकालने डीडीआरएफ की टीम ने मंगलवार की सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। दोपहर करीब 3 बजे काफी मशक्कत के बाद 2 मछुआरों का शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन एक का पता नहीं चल सका था। बुधवार की सुबह फिर रेस्क्यू शुरू किया गया। इसी बीच सुबह करीब 10 बजे तीसरे मछुआरे का भी शव बरामद कर लिया गया। तीसरे मछुआरे का शव घटना के करीब 44 घंटे बाद मिला।