Furniture scam: शिक्षा विभाग में 5 करोड़ रुपए का फर्नीचर घोटाला उजागर, तत्कालीन डीईओ पर लगे गंभीर आरोप

अंबिकापुर. पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा पर लगभग 5 करोड़ रुपए की फर्जी खरीदी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता, परवेज आलम गांधी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीईओ ने 23 मई 2024 को आदर्श आचार संहिता के दौरान फर्नीचर (Furniture scam) की खरीदी की और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया।