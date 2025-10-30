Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Furniture scam: शिक्षा विभाग में 5 करोड़ रुपए का फर्नीचर घोटाला उजागर, तत्कालीन डीईओ पर लगे गंभीर आरोप

Furniture scam: सूचना के अधिकार अधिनियम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर हुआ खुलासा, एफआईआर दर्ज करने की मांग, आरटीआई कार्यकर्ता का कहना- आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक पर रखकर की गई खरीदी

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 30, 2025

Furniture scam

Furniture demo pic (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा पर लगभग 5 करोड़ रुपए की फर्जी खरीदी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता, परवेज आलम गांधी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीईओ ने 23 मई 2024 को आदर्श आचार संहिता के दौरान फर्नीचर (Furniture scam) की खरीदी की और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया।

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में यह सामने आया कि 23 मई 2024 को 5 करोड़ रुपए से अधिक की फर्नीचर खरीदी की गई, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू थी। ऐसी खरीदी कानूनी रूप से प्रतिबंधित थी।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि स्कूलों में यह फर्नीचर सप्लाई (Furniture scam) नहीं की गई थी। सिर्फ 70-85 लाख रुपए की खरीदी की जानकारी प्रस्तुत की गई थी, जो पूरी तरह से ग़लत साबित हो रही है।

Furniture scam: कूटरचित बिल तैयार कर भ्रष्टाचार

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि विज्ञान प्रायोगिक सामग्री की खरीदी के लिए 39 लाख रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, लेकिन उस समय भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई। इसके बजाय, बिना सामग्री प्राप्त किए कूटरचित बिल तैयार कर करोड़ों रुपये का घोटाला (Furniture scam) किया गया।

सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी

नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 23 मई 2024 को 23.5 लाख रुपए से अधिक की 5 हजार 588 साइकिल खरीदी गई थी, जबकि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। शासन के आदेश के बावजूद यह खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से नहीं बल्कि सीएसआईडीसी के माध्यम से की गई। इससे (Furniture scam) यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के बड़े पैमाने पर संलिप्तता थी।

कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता परवेज आलम ने इस मामले (Furniture scam) की गंभीरता को देखते हुए अशोक कुमार सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। इससे संबंधित दस्तावेज़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर से आरटीआई से प्राप्त किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

Blind murder case: बलात्कार में नाकाम ऑटो चालक ने की थी महिला यात्री की हत्या, गड्ढे में फेंक दी थी लाश
सुरजपुर
Blind murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Furniture scam: शिक्षा विभाग में 5 करोड़ रुपए का फर्नीचर घोटाला उजागर, तत्कालीन डीईओ पर लगे गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pahalgam terror attack: पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद नज़ाकत अली पहुंचे अंबिकापुर, मारा गया भाई, साझा की दर्दनाक यादें

Pahalgam terro attack
अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ का ये शख्स खुली आंखों से सूरज को दे रहा चुनौती, लगातार छह मिनट देख सकता है सूर्य को, कहा— ये जादू नहीं..

CG News: छह मिनट लगातार सूर्य को निहारने का दावा, विशेषज्ञ बोले- ऐसा करने से सोलर रेटिनोपैथी का खतरा
अंबिकापुर

हेलीपैड पर हंगामा: CM के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, वरिष्ठ नेता मेजर ने लगाई फटकार

भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल
अंबिकापुर

एक ही रात अलग-अलग दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.