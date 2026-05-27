NTA पर कन्हैया कुमार का बड़ा आरोप, बोले- एक भी परीक्षा सही से नहीं करवा पाई, PM मोदी से मांगा जवाब

Kanhaiya Kumar Statement-NEET: नीट परीक्षा रद्द को लेकर देशभर में जारी विवाद अब राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एजेंसी और सरकार इस पूरे मामले में जिम्मेदारी लेने से बच रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर परीक्षा के कई सवाल पहले ही बाहर आ जाएं तो उसे पेपर लीक क्यों नहीं माना जा रहा। कन्हैया कुमार ने NTA की कार्यप्रणाली और सरकार की चुप्पी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी लगातार विवादों में घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही।