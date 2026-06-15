RSS बैठक में पहुंचे 3 चांसलर पर भड़के प्रियांक खरगे, बोले- आप छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं

बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंक खरगे ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं होते, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति वाइस चांसलर जैसे पद पर होता है, तो वह पूरी यूनिवर्सिटी के लिए जिम्मेदार होता है, जहां लाखों छात्रों का भविष्य तय होता है। अगर आप RSS की ऐसी बैठकों में शामिल होते हैं जो किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देती हैं और वैज्ञानिक सोच को विकसित नहीं करतीं, तो आप छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप यह संकेत दे रहे हैं कि उन्हें या तो इस विचारधारा को मानना ​​होगा या फिर अपने एकेडमिक साल के दौरान नतीजों का सामना करना होगा? क्या सच में यही संदेश दिया जा रहा है?