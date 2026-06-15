TMC Rebellion: ‘वे भाजपा का हिस्सा नहीं’, TMC के बागी सांसदों पर BJP विधायक शंकर सिकदर का बयान, बंगाल में क्या चल रहा ?

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान मचा हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी ​टीएमसी में बगावत के बाद रोज कई बागी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। वे उनसे दूरी बना रहे हैं और अपने बयानों से बता रहे हैं कि वे ममता के साथ नहीं हैं। टीएमसी के 20 बागी किसके साथ हैं, यह सवाल भी गहरा गया है। वे भाजपा के साथ हैं या एनसीपी के साथ हैं। इन सांसदों के बारे में भाजपा विधायक शंकर सिकदर ने कहा, 'टीएमसी के बागी नेता त्रिपुरा की एनसीपी (नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया) में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। कोई भी पार्टी एनडीए का समर्थन कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे एनडीए का हिस्सा हैं।' विधायक मदन मित्रा ने टीएमसी के बागी सांसदों पर कहा, 'उन्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। 2021 में हमारे पास 77 विधायक थे। उन्होंने सभी विधायकों को धमकाया और उन्हें अपने साथ ले गए… मदन मित्रा को अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन दो दिन बाद वे फिर वही करेंगे।'