6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना: कोविड से पति की मौत के बाद बीमा क्लेम ठुकराया, अब HDFC लाइफ को 76 लाख रुपए देने का आदेश

Telangana Consumer Commission HDFC Life insurance: सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए कोविड से मृत व्यक्ति की पत्नी को 76 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा और बीमा दावा राशि चुकाने का आदेश दिया।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Imran Ansari

Aug 06, 2026

Telangana HDFC Life insurance

अब HDFC लाइफ को 76 लाख रुपए देने का आदेश, फोटो सोर्स- AI

HDFC Life COVID 19 claim rejection: तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में भारी लापरवाही और कोताही का दोषी ठहराया है। आयोग ने बीमा कंपनी को एक पीड़ित विधवा महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 76 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का सख्त आदेश दिया है। कंपनी ने महिला के पति की कोविड-19 से मृत्यु होने के बाद उनके जीवन बीमा क्लेम को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया था।

क्या है पूरा प्रकरण?

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उनके पति ने 30 मार्च 2021 को HDFC बैंक से 55 लाख रुपए का गृह ऋण (Home Loan) लिया था। लोन की सुरक्षा के लिए उन्होंने HDFC लाइफ की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चुनी, जिसका 81,053 रुपए का प्रीमियम उनके लोन खाते से काटा गया था। पॉलिसी लेने के कुछ ही हफ्तों बाद, 14 मई 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण उनके पति की मौत हो गई। नामित (Nominee) होने के नाते महिला ने मृत्यु प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा किए, लेकिन लगातार पत्राचार और कानूनी नोटिस के बावजूद कंपनी ने वर्षों तक क्लेम अटकाए रखा और अंततः खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी की दलीलें

HDFC लाइफ की ओर से अदालत में कहा गया कि बीमा पॉलिसी में कोविड-19 से होने वाली मौत का अलग से कोई विशेष कवर नहीं था। कंपनी का यह भी दावा था कि पॉलिसी लेते समय मृतक ने अपनी पहले से मौजूद बीमारियों, जैसे टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, की जानकारी नहीं दी, जिससे पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी दलील दी कि यह मामला 2021 का है और शिकायत तय समय सीमा के बाद दायर की गई, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता आयोग का कड़ा रुख

आयोग के अध्यक्ष मामिदी क्रिस्टोफर और सदस्यों एस. संध्या रानी व के. वेंकटेश्वरलू की पीठ ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स से पूर्व में डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने की पुष्टि जरूर होती है, लेकिन केवल सामान्य जीवनशैली संबंधी बीमारियों के आधार पर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि मृतक ने किसी धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह जानकारी छिपाई थी। कमीशन ने बैंक की कोई प्रत्यक्ष भूमिका न पाए जाने पर HDFC बैंक को राहत दी, लेकिन HDFC लाइफ के रवैये को उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत गंभीर लापरवाही माना।

45 दिनों के भीतर देना होगा पूरा भुगतान

तेलंगाना राज्य उपभोक्ता आयोग ने HDFC लाइफ को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर बीमा दावे की पूरी राशि का भुगतान करे। आयोग के निर्देश के अनुसार, कंपनी को बीमा पॉलिसी के तहत 75.31 लाख रुपए क्लेम राशि देनी होगी। इसके अलावा, सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के लिए 75 हजार रुपए हर्जाने के रूप में तथा मुकदमे और कानूनी कार्यवाही का खर्च उठाने के लिए 25 हजार रुपए अलग से अदा करने होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

viral news

Updated on:

06 Aug 2026 02:45 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:45 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / तेलंगाना: कोविड से पति की मौत के बाद बीमा क्लेम ठुकराया, अब HDFC लाइफ को 76 लाख रुपए देने का आदेश

बड़ी खबरें

View All

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना

ट्रेंडिंग

कैश-फॉर-वोट केस के बीच CM रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत, 4 देशों की यात्रा को कोर्ट की मंजूरी

Telangana CM Revanth Reddy
हैदराबाद तेलंगाना

रेवंत रेड्डी के ‘क्रिमिनल वेस्ट’ बयान पर मचा बवाल, इंजीनियरिंग छात्रों के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस

Telangana CM Revanth Reddy
हैदराबाद तेलंगाना

PM मोदी के AI वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर FIR

PM Modi Morphed Video
हैदराबाद तेलंगाना

Hyderabad News: थाने में मदद मांगने आई महिला, SHO से हुई दोस्ती; फिर निजी वीडियो के नाम पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

Hyderabad SHO suspended
हैदराबाद तेलंगाना

साथी ट्रेनी IPS का किया शारीरिक शोषण, प्राइवेट वीडियो बना कर किया ब्लैकमेल, आरोपी ट्रेनी अफसर की तलाशी शुरू

Accused Trainee IPS officer Mulagani Uday Krishna Reddy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.