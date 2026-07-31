रेवंत रेड्डी के ‘क्रिमिनल वेस्ट’ बयान पर मचा बवाल, इंजीनियरिंग छात्रों के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस

Revanth Reddy statement: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं की नौकरी की तैयारी और स्किल को लेकर दिए गए उनके बयान पर विपक्ष ने हमला बोला है। बीआरएस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल, हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के कौशल विकास पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर साल करीब 1.10 लाख युवा इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करते हैं, लेकिन इनमें से कई युवाओं के पास नौकरी पाने के लिए जरूरी बुनियादी कौशल की कमी रहती है।