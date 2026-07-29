Hyderabad News: थाने में मदद मांगने आई महिला, SHO से हुई दोस्ती; फिर निजी वीडियो के नाम पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

Jubilee Hills SHO case:हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जुबली हिल्स थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने एक महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में उसके निजी वीडियो व तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। महिला ने अधिकारी पर 2 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है।