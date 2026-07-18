‘मोहब्बत की दुकान’ नहीं, तेलंगाना के युवाओं के लिए ‘गद्दारी का घर’ बन गई है; राहुल गांधी पर KTR का हमला

इसके साथ ही भाषण के दौरान केटीआर ने सीधे राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उनके चर्चित नारे पर पलटवार किया।

मंच से बोलते हुए केटीआर ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि चूंकि राहुल गांधी को स्थानीय भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वह उन्हें उस भाषा में जवाब दे रहे हैं जिसे वह समझते हैं। केटीआर ने कहा कि 'चूंकि आप तेलुगु नहीं जानते, इसलिए आप तेलंगाना के युवाओं के दर्द और उनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपसे उस भाषा (हिंदी) में बात कर रहा हूं जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं।'