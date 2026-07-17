तेलंगाना के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, बेड के पास खड़े-खड़े महिला ने दिया बच्चे को जन्म; नवजात के सिर में चोट

मिली जानकारी के मुताबिक, काफी समय तक तड़पने के बाद भी जब कोई डॉक्टर या नर्स उसकी सुध लेने नहीं पहुंचा, तो असहनीय दर्द के कारण वह अपने बेड के पास खड़ी हो गई। इसी दौरान खड़े-खड़े ही उसकी डिलीवरी हो गई, इससे पहले कि कोई मेडिकल स्टाफ वहां पहुंच पाता। परिजनों का आरोप है कि जन्म लेते ही नवजात शिशु सीधे अस्पताल के पक्के फर्श पर गिर गया, जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोट आई है। परिवार का कहना है कि बच्चा गिरने के कई मिनट बाद नर्सें वहां पहुंचीं। तब तक अत्यधिक रक्तस्राव (Bleeding) के कारण मां की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर वार्ड में भर्ती अन्य गर्भवती महिलाओं और उनके तीमारदारों में भी दहशत फैल गई। अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।