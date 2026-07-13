तेलंगाना में कृषि संकट पर भड़के BRS नेता, कहा- कांग्रेस की वजह से 1,000 से ज्यादा किसानों ने की खुदकुशी

Telangana Farmers: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रही है। रेड्डी ने दावा किया कि सरकार यूरिया की सप्लाई और धान व मक्का जैसी फसलों की खरीद में विफल रही है, जिससे किसान समुदाय प्रभावित हुआ है। विष्णु वर्धन रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों के कारण 1,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है।