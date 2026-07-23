तेलंगाना में 25 हजार की रिश्वत से खुला करोड़ों का खेल! इंजीनियर के घर छापे में निकली 150 करोड़ की दौलत, सोना-फ्लैट देख अधिकारी भी रह गए दंग

Telangana ACB Raid:तेलंगाना में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले ने सभी को चौंका दिया है। सरकारी इंजीनियर के घर और उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान इतनी संपत्ति मिली कि जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि इंजीनियर के पास करीब 100 से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है, जबकि उसकी कमाई के हिसाब से इतनी दौलत होना संभव नहीं माना जा रहा है।