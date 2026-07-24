NEET विवाद की गूंज तेलंगाना तक: स्कूल-कॉलेज बंद, सड़कों पर उतरे छात्र, सरकार से मांगा जवाब

Telangana School College Closed: नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर उठे विरोध की गूंज अब देश के अलग-अलग राज्यों में तेज होती जा रही है। शुक्रवार को तेलंगाना में भी इसका असर देखने को मिला। वामपंथी छात्र संगठनों के बंद के आह्वान पर हैदराबाद समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहे। कई जगहों पर छात्रों ने रैलियां निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई।