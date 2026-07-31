PM मोदी के AI वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर FIR

PM Modi AI Video:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित AI से बनाए गए मॉर्फ्ड वीडियो और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में Facebook और Instagram के कई अकाउंट चलाने वालों के साथ-साथ Meta के भारत प्रमुख को भी FIR में शामिल किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह कंटेंट किसने बनाया, किसने सोशल मीडिया पर डाला और इसे इतने बड़े स्तर पर किस तरह फैलाया गया।