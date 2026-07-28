Meta vs Indian Government : केंद्र सरकार ने Meta-Instagram के अधिकारियों को भेजा समन, क्या है पूरा मामला?



केंद्र सरकार द्वारा मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल चीफ्स को समन भेजना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने डिजिटल स्पेस और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करेगा। AI के इस दौर में जहां एक ओर तकनीक का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर डीपफेक और फेक न्यूज लोकतंत्र और जन-सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यह मामला सिर्फ एक वीडियो के ब्लॉक होने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि वैश्विक टेक कंपनियां भारत में अपने संचालन के दौरान भारतीय संविधान और IT नियमों के प्रति कितनी जवाबदेह हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि Meta की ग्लोबल लीडरशिप सरकार के इन सवालों का क्या जवाब देती है और अपने सिस्टम में क्या बड़े बदलाव लाती है।